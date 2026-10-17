Filipe Ferreira mostrou-se satisfeito com a vitória na prova de 30 km do EcoTrail Funchal Madeira, que concluiu em 2h16m58s. O atleta destacou o facto de ter corrido praticamente todo o percurso sozinho, uma circunstância que considera ter contribuído para o tempo alcançado.

"Foi um dia bom. Gosto muito destas provas. O ano passado já tinha vindo aqui. E, pronto, vim sozinho, venci sozinho", afirmou no final da corrida.

O vencedor acrescentou que conseguiu manter-se isolado durante grande parte do trajecto, o que o ajudou a alcançar "um excelente tempo" para si.

Quanto ao percurso, Filipe Ferreira salientou a familiaridade com o terreno de montanha, onde trabalha e treina habitualmente, sem deixar de realçar as características próprias da competição.

"A nível de montanha, é um terreno onde estou habituado a andar, onde trabalho e onde ando no dia-a-dia. Ainda assim, continua a ser espectacular e esta ligação da serra ao mar faz com que seja uma prova distinta e, portanto, espero que isto continue", sublinhou.