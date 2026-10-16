Papa fala com Putin a partir do hospital para pedir uma trégua e propor diálogo

O Papa Leão XIV manteve hoje uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin, a partir do hospital onde está internado, para lhe pedir um cessar-fogo com a Ucrânia e lhe propor diálogo.

Durante a conversa, o Papa norte-americano expressou "profunda preocupação com a grave crise humanitária" na cidade ucraniana de Oleshky, na região de Kherson, indicou o Vaticano num comunicado.

Apelou, assim, a Putin para "uma trégua que permita a chegada de ajuda alimentar e sanitária, bem como a retirada voluntária e segura da população civil".