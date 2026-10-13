Presidente da empresa que gere o SIRESP garante "escrutínio permanente"

O presidente da empresa que gere o SIRESP garantiu hoje no parlamento que a entidade efetua um "escrutínio permanente" e que mensalmente é feito um relatório, o qual é entregue à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

"A SIRESP SA faz todos os meses um relatório que escrutina a qualidade da rede e utiliza para esse efeito tudo o que foi definido no contrato de prestação de serviços que foi estabelecido com o Estado no momento em que a rede passou para o acionista único Estado", afirmou Paulo Viegas Nunes.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais, o presidente da empresa responsável pelas comunicações de emergência do Estado sustentou que a "SIRESP SA tem essa base de trabalho e de escrutínio permanente".

"Os resultados desse escrutínio são mensais, são transmitidos à Secretaria-Geral do MAI", adiantou o responsável, em resposta ao deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, sobre a existência ou não de negócios abusivos relacionados com o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) e incêndios.

O secretário-geral do Ministério da Administração Interna, demitido na segunda-feira pelo ministro da Administração Interna, lançou várias suspeitas à SIRESP SA, nomeadamente que recebe anualmente a indemnização compensatória de cerca de 26 milhões euros "sem qualquer fiscalização externa ou independente".