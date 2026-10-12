Venezuelanos da Madeira convocados para exigir eleições presidenciais
Concentração está marcada para sábado, 17 de Outubro, às 17 horas, na Praça do Povo, no Funchal
Os venezuelanos residentes na Madeira são chamados a participar, no próximo sábado, 17 de Outubro, numa concentração para exigir a definição de uma data para as eleições presidenciais na Venezuela. A iniciativa, promovida pelo Mundo ConVzla, decorrerá às 17 horas, na Praça do Povo, no Funchal, e integra uma mobilização internacional em defesa de eleições livres, justas e verificáveis.
A organização apela aos venezuelanos em todo o mundo para que regressem às ruas e reivindiquem o estabelecimento de uma data eleitoral, defendendo que o país precisa de instituições legítimas e de um Poder Executivo eleito pelo voto popular.
Luis Tarbay, coordenador do Mundo ConVzla, afirma que a mobilização pretende devolver aos venezuelanos a possibilidade de decidirem o futuro do país através do voto. “Esta mobilização procura devolver a voz aos venezuelanos, para que eles próprios, através do voto, possam definir o seu futuro. E para isso, é urgente que tenhamos uma data para as eleições”, declarou.
Segundo a organização, a falta de legitimidade das instituições tem consequências na capacidade de resposta à crise que afecta a Venezuela, nomeadamente nas áreas dos serviços públicos. Milhões de pessoas enfrentam dificuldades no acesso à electricidade, à água e a outros serviços essenciais, refere o comunicado.
Ter um Poder Executivo legitimamente eleito permitirá o progresso na reconstrução institucional e gerará as condições necessárias para recuperar os serviços públicos e satisfazer as necessidades mais urgentes dos venezuelanos Mundo ConVzla
A acção internacional prevê também iniciativas junto de ministérios dos Negócios Estrangeiros, missões diplomáticas e organizações internacionais, com o objectivo de promover os mecanismos diplomáticos necessários à definição de uma data para as eleições.
Os venezuelanos residentes na Madeira juntam-se, assim, ao apelo global lançado pelo Mundo ConVzla. A concentração no Funchal está agendada para as 17 horas de sábado, na Praça do Povo, junto às letras da Madeira.