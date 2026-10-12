Venezuelanos da Madeira convocados para exigir eleições presidenciais

Os venezuelanos residentes na Madeira são chamados a participar, no próximo sábado, 17 de Outubro, numa concentração para exigir a definição de uma data para as eleições presidenciais na Venezuela. A iniciativa, promovida pelo Mundo ConVzla, decorrerá às 17 horas, na Praça do Povo, no Funchal, e integra uma mobilização internacional em defesa de eleições livres, justas e verificáveis.

A organização apela aos venezuelanos em todo o mundo para que regressem às ruas e reivindiquem o estabelecimento de uma data eleitoral, defendendo que o país precisa de instituições legítimas e de um Poder Executivo eleito pelo voto popular.

Luis Tarbay, coordenador do Mundo ConVzla, afirma que a mobilização pretende devolver aos venezuelanos a possibilidade de decidirem o futuro do país através do voto. “Esta mobilização procura devolver a voz aos venezuelanos, para que eles próprios, através do voto, possam definir o seu futuro. E para isso, é urgente que tenhamos uma data para as eleições”, declarou.

Segundo a organização, a falta de legitimidade das instituições tem consequências na capacidade de resposta à crise que afecta a Venezuela, nomeadamente nas áreas dos serviços públicos. Milhões de pessoas enfrentam dificuldades no acesso à electricidade, à água e a outros serviços essenciais, refere o comunicado.

Ter um Poder Executivo legitimamente eleito permitirá o progresso na reconstrução institucional e gerará as condições necessárias para recuperar os serviços públicos e satisfazer as necessidades mais urgentes dos venezuelanos Mundo ConVzla

A acção internacional prevê também iniciativas junto de ministérios dos Negócios Estrangeiros, missões diplomáticas e organizações internacionais, com o objectivo de promover os mecanismos diplomáticos necessários à definição de uma data para as eleições.

Os venezuelanos residentes na Madeira juntam-se, assim, ao apelo global lançado pelo Mundo ConVzla. A concentração no Funchal está agendada para as 17 horas de sábado, na Praça do Povo, junto às letras da Madeira.