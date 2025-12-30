Fundação Marítimo Centenário entrega bolsas de estudo 2025/2026

A Fundação Marítimo Centenário entregou, esta terça-feira, as bolsas de estudo relativas ao ano lectivo 2025/26.

Os estudantes premiados foram recebidos pelo presidente verde-rubro, Carlos André Gomes, e tiveram a oportunidade de conhecer o Estádio do Marítimo, incluindo o Arquivo Adelino Rodrigues e a sala de troféus, encerrando a visita com um momento de confraternização.

A Fundação Marítimo reforça assim o seu papel “em prol da educação e responsabilidade social”.