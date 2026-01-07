Subsídio Social de Mobilidade volta a estar operacional nos Correios

Os CTT, Correios de Portugal, S.A. voltaram esta quarta-feira, 7 de Janeiro, a ser o intermediário do Governo da República no pagamento do Subsídio Social de Mobilidade aos residentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Os reembolsos das viagens estiveram suspensos desde 1 de Janeiro, devido a um atraso na publicação da portaria nacional que alterar as regras do pagamento do Subsídio Social de Mobilidade para viagens entre o continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O novo modelo do subsídio social de mobilidade entrou hoje em vigor e, conforme constatou o DIÁRIO esta manhã em duas estações dos correios na cidade do Funchal, foi retomada a operação de entrega dos reembolsos nos CTT, onde já é possível ver o aviso aos utentes de que o pagamento do Subsídio Social de Mobilidade é efectuado das 9 às 17 horas.