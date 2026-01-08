Trump aumenta em 50% orçamento de Defesa dos EUA face a conjuntura "perigosa"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou ontem que o orçamento de Defesa norte-americano para 2027 deverá aumentar 50%, atendendo à conjuntura global "turbulenta e perigosa".

"Após longas e difíceis negociações com senadores, representantes, membros do gabinete e outros líderes políticos, determinei que, para o bem do nosso país, especialmente neste momento tão turbulento e perigoso, o nosso orçamento militar para 2027 deverá ser de 1,5 biliões de dólares, e não de 1 bilião de dólares", afirmou Trump nas redes sociais.

Para 2025, o Congresso norte-americano destinou aproximadamente 900 mil milhões de dólares para despesas militares, o valor mais elevado do mundo.