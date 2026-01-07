Seguro irritado com situação da saúde critica quem não quer contribuir para pacto

O candidato presidencial António José Seguro mostrou-se hoje "completamente irritado e indignado" com a situação da saúde, criticando o "passa culpas" e a indisponibilidade de outros candidatos e partidos para contribuírem para um pacto nesta área.

"Infelizmente todos os dias acontecem casos destes que me deixam completamente irritado, para não utilizar outra palavra, indignado", respondeu o candidato presidencial apoiado pelo PS quando questionado sobre o caso de um homem, no Seixal, que morreu na terça-feira após quase três horas à espera pelo socorro do INEM.

Na opinião de Seguro, isto só demonstra "a urgência de haver um compromisso sólido em torno da saúde", sendo o pacto para que propôs nesta área a sua prioridade caso seja eleito Presidente da República nas eleições de 18 de janeiro.

"Outros preocupam-se a ver quem é que é a culpa. Esta coisa do passa culpas é também um problema. Eu quero é soluções. Nós temos que mudar a cultura política em Portugal", disse, questionado sobre de quem é a responsabilidade destes casos.

Para o candidato apoiado pelo PS, a dificuldade no acesso à saúde "é uma indignidade".

"E, portanto, irrita-me muito também que haja outros candidatos ou partidos que digam que não estão disponíveis para dar o seu contributo", criticou, sem concretizar os nomes.

Na perspetiva de Seguro "se os governos, por melhor que façam, não conseguem resolver os problemas da saúde e permitem situações infelizes como esta e tragédias como esta" a solução "é fazer um pacto em torno da saúde".

A sua proposta não é para "meia dúzia de palavras", mas sim para "uma solução duradoura, que tenha objetivos, que tenha metas, que tenha uma estratégia, que tenha orçamentos e que depois seja avaliada", insistiu.

O INEM abriu uma auditoria à chamada recebida na terça-feira de um utente do Seixal que morreu depois de ter estado três horas à espera de socorro, anunciou hoje o presidente do instituto.