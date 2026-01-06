Miguel Castro critica "comentadores de esquerda" em relação à Venezuela
O líder do CH fez uma intervenção em que também contestou a aprovação do novo subsídio de mobilidade que, diz, ataca os direitos dos madeirenses e é "inconstitucional".
No entanto, o maior destaque da intervenção de Miguel Castro foi para a situaçãi na Venezuela que, "finalmente" pode respirar liberdade, depois de "26 anosde poder capturado" pela esquerda.
O deputado também criticou os comentadores políticos, "gente que faz afirmações levianas" sobre a vida de um povo.
"Nunca viveram sem liberdade", diz.