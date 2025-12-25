 DNOTICIAS.PT
Preço do petróleo Brent cai para 62,24 dólares

Estabilizou após ter subido esta semana durante várias sessões, devido ao receio de uma interrupção no fornecimento pela Venezuela

Foto Shutterstock

O preço do petróleo Brent para entrega em Fevereiro fechou ontem a 62,24 dólares no mercado de futuros de Londres, uma queda de 0,22% em relação ao final da sessão anterior.

O petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, caiu 0,14 dólares na Intercontinental Exchange (ICE) em relação à última negociação, quando fechou a 62,38 dólares.

O preço tendia a cair num dia de baixo volume de negociação devido às festas de Natal.

Assim, o preço do petróleo estabilizou-se após ter subido esta semana durante várias sessões, devido ao receio de uma interrupção no fornecimento pela Venezuela, depois de os Estados Unidos terem interceptado, no domingo, um navio venezuelano, o que gerou inquietação sobre restrições às exportações.

Além disso, segundo os especialistas, o preço do petróleo também apresentou uma ligeira tendência de queda devido ao aumento de 2,39 milhões de barris no inventário de petróleo bruto dos EUA na semana passada.

