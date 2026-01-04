Final de 'loucos' dá empate entre Fulham e Liverpool

O Fulham, de Marco Silva, e o Liverpool empataram hoje a 2-2, em jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa de futebol que teve um final de 'loucos', com dois golos nos descontos.

Uma 'bomba' de Harrison Reed, aos 90+7, evitou a vitória do Liverpool em Craven Cottage, já depois de os 'reds' também terem marcado aquele que parecia ser o golo da vitória, quando Cody Gakpo fez o 2-1, aos 90+4.

Os 'reds' foram a jogo com uma baixa de última hora, face a um desconforto num tendão de Hugo Ekitike, levando o treinador Arne Slot, sem Mo Salah, na seleção, e sem Isak, com uma fratura, a apostar em Gakpo como homem mais avançado.

O neerlandês seria absolutamente letal nos descontos, quando, solicitado num cruzamento a partir da direita de Frimpong, fez o 2-1 que fez 'explodir' de entusiasmo os adeptos dos 'reds', mas por pouco tempo.

Com o apito final a qualquer momento, os 'cottagers' renasceram num lance individual de Harrison Reed, com o médio inglês, que tinha entrado apenas aos 90+2, a rematar de muito longe, num 'disparo' indefensável para Alisson Becker.

Em Craven Cottage, o jogo começou atrasado em relação aos restantes da tarde, devido a problemas médicos com um espetador, e, com o campeão Liverpool longe de provocar os estragos de outrora, foi o Fulham que melhor entrou em campo.

Um cenário que permitiu à equipa de Marco Silva adiantar-se no marcador aos 17 minutos, após um desvio muito inteligente de Raul Jiménez a isolar Harry Wilson, com o galês, colocado em jogo por Van Dijk, a fazer o 1-0.

Na segunda parte, o Liverpool esteve melhor e, já depois de McAllister atirar ao ferro da baliza de Leno, aos 53, o golo surgiu poucos minutos depois, com o VAR a ser chamado para validar a posição, milimétrica, de Florian Wirtz, aos 57.

O resultado mantém o Liverpool em quarto lugar, com a mesma diferença de mais três pontos do que o Manchester United, de Ruben Amorim, que hoje também empatou na deslocação ao terreno do Leeds United (1-1).

O Fulham sobe uma posição, em 11.º, com os mesmos 28 pontos do que o Everton, que desce, e depois dos 'toffees' terem sido hoje 'atropelados' em casa pelo Brentford (4-2), num embate em que os visitantes estiveram a vencer por 4-1.

O brasileiro Igor Thiago foi o homem do jogo, com um 'hat-trick' pelos 'bees', que sobem ao sétimo lugar.

O empate do United mais cedo não penalizou tanto a equipa de Ruben Amorim (quinta, 31 pontos), face à derrota do Everton (28 pontos) e ao empate do Sunderland (30) na visita ao Tottenham (27), a 1-1, com os 'spurs' a terem Palhinha a partir dos 72 minutos.

Em Newcastle, os 'magpies' receberam e venceram o Crystal Palace (2-0), num jogo que deixou os da casa em nono lugar, com uma subida de quatro posições, enquanto o Crystal Palace desceu a 14.º, com uma queda de quatro lugares.

Ainda hoje, Manchester City (terceiro), de Rúben Dias, Bernardo Silva e Mateus Nunes, recebe o Chelsea (sexto), de Pedro Neto, no jogo 'grande' que encerra a ronda.