Exército reconhece Delcy Rodríguez como presidente interina

O exército venezuelano reconheceu hoje a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, como Presidente interina, anunciou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lóez, um dia após o chefe de Estado, Nicolás Maduro, ter sido capturado por militares dos Estados Unidos.

Numa declaração lida, o general citou a decisão do Supremo Tribunal ordenando a Delcy Rodríguez que assuma o poder por 90 dias, noticiou a agência EFE.

Na mesma declaração, em que exigiu a libertação de Nicolás Maduro, o ministro da Defesa também denunciou o assassinato "a sangue frio" de alguns membros da equipa de segurança.