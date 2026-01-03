González Urrutia diz que país vive "horas decisivas"

O candidato da oposição à eleição presidencial de 2024, González Urrutia, afirmou hoje que a Venezuela vive "horas decisivas" após o ataque dos Estados Unidos levou à captura do presidente Nicolás Maduro.

"Venezuelanos, estas são horas decisivas, saibam que estamos prontos para a grande operação de reconstrução da nossa nação", disse Edmundo González Urrutia numa mensagem na rede social X.

Pouco antes, a líder da oposição e vencedora do Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, havia defendido, em comunicado, que González Urrutia deveria assumir a presidência imediatamente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter realizado hoje, "com sucesso, um ataque em grande escala contra a Venezuela" e ter capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher.

Trump confirmou o ataque poucas horas depois de terem sido relatadas explosões e sobrevoos de aeronaves militares em Caracas e outras zonas do país e garantiu que Maduro e a mulher, Cilia Flores, estão detidos no navio anfíbio "USS Iwo Jima" e a caminho de Nova Iorque, para serem julgados por tráfico de droga.

O Governo venezuelano denunciou a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos e decretou o estado de exceção.