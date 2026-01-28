Justiça alemã faz buscas no Deutsche Bank por suspeitas de branqueamento de capitais

O Ministério Público alemão está a fazer buscas nas instalações do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim por suspeitas de branqueamento de capitais, com a imprensa a associar a operação ao oligarca luso-russo Roman Abramovich.

"O banco está a cooperar plenamente com o Ministério Público", indicou o Deutsche Bank, sem adiantar mais pormenores, enquanto o diário alemão Süddeutsche Zeitung afirma que os investigadores estão a analisar um caso de branqueamento de capitais ligado ao oligarca russo.

Numa mensagem enviada à agência noticiosa France-Presse (AFP), o Ministério Público alemão limitou-se a indicar que estão em curso buscas nas instalações do maior banco da Alemanha.

A investigação incide sobre "responsáveis não identificados e funcionários do Deutsche Bank por suspeitas de branqueamento de capitais e outras infrações conexas ao abrigo da lei de combate ao branqueamento de capitais", afirmou o Ministério Público.

Segundo fontes financeiras, citadas também pela AFP, o procurador está a analisar acontecimentos ocorridos entre 2013 e 2018.