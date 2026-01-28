Albuquerque faz tabu sobre recandidatura

O presidente do Governo Regional recuou esta manhã na leitura política feita a partir das suas próprias declarações sobre o futuro, após ter afirmado que em 2030 já não estaria em funções para decidir sobre a eventual venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A afirmação, feita aos jornalistas no âmbito da explicação sobre o enquadramento temporal da decisão relativa ao antigo hospital, levou a uma insistência imediata da comunicação social quanto à possibilidade de o governante já ter decidido não se recandidatar.

Perante essa pressão, Miguel Albuquerque evitou fechar o cenário e clarificou a sua posição.

“Eu pondero acabar o meu mandato. Depois isso será decidido”, afirmou, referindo-se ao actual ciclo governativo, que termina em 2029.

Com esta declaração, o presidente do Governo Regional afastou uma leitura definitiva sobre o seu futuro político, sublinhando que qualquer decisão sobre recandidatura será tomada mais tarde.

O contexto da afirmação inicial prende-se com o debate em torno do Hospital Dr. Nélio Mendonça, cuja eventual alienação só poderá ser equacionada em 2030, depois da entrada em funcionamento do novo hospital.

Ora Miguel Albuquerque havia sublinhado que essa decisão não caberia ao actual Executivo nem ao próprio, remetendo-a para um horizonte político futuro.

Ainda assim, a referência explícita a 2030 foi interpretada como um sinal político, levando os jornalistas a questionar se o presidente já teria decidido não avançar para um novo mandato.

A resposta subsequente procurou recentrar o discurso no presente, reforçando que a prioridade passa por concluir o mandato em curso. Ou seja posição agora assumida deixa em aberto todos os cenários, evitando compromissos antecipados num momento em que o debate político regional começa a ganhar maior intensidade.

Ao sublinhar que a decisão será tomada no tempo próprio, Miguel Albuquerque mantém margem política e afasta leituras conclusivas sobre o seu futuro.