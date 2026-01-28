Candidatos a Belém só não divergem na recusa da lei laboral

Bom dia. No rescaldo do debate entre os candidatos à Presidência da República, António José Seguro e André Ventura mostraram o que os diferencia e isso é naturalmente tema nas primeiras páginas dos jornais nacionais. Os jornais também recordam António Chainho, guitarrista português, que morreu no dia em que fez 88 anos, e o atleta e recordista Fernando Mamede, que faleceu ontem aos 74 anos. O futebol também está em destaque, nomeadamente a Liga dos Campeões, onde Benfica e Sporting procuram sortes diferentes em campo.

Na revista Sábado:

- "D. João II: O príncipe maquiavélico - Aclamado rei duas vezes, executou ele próprio o cunhado, com um punhal, e mandou prender o duque de Bragança - que foi condenado à morte e degolado na praça pública. Acabou sozinho e sem herdeiros: o seu único filho, D. Afonso, morreu aos 16 anos, esmagado por um cavalo"

- "Como o Governo está a encher os hospitais de 'boys' do PSD - Ministra da saúde já mudou 19 administrações"

- "Parlamento chama seguranças para travar repórter da Sábado - Em quem vão votar os deputados do PSD nas presidenciais?"

No Público:

- "Distantes em tudo, só a recusa à lei laboral juntou Seguro e Ventura. Presidenciais. Último debate soou a repetição. Os concelhos onde é mais fácil e mais difícil ganhar"

- "António Chainho (1938-2026). Um abraço eterno à guitarra portuguesa"

- "Diplomacia. União Europeia e Índia assinam a 'mãe de todos os acordos comerciais'"

- "Exposição. Na pintura de Paula Rego as histórias podem nascer dos vestidos e não vivem sem eles"

- "Imigrantes. Espanha abre a porta à regularização de meio milhão"

- "Ensino superior. Concelho onde se reside condiciona as escolhas"

- "Domésticos. Registar trabalhadores valeu 109 euros por contribuinte"

No Correio da Manhã:

- "Fraude com fundos europeus. Tribunal apanha 2,5 milhões à mãe de Serrão"

- "Presidenciais. Seguro e Ventura em duelo moderado"

- "Chuva e ventos fortes. Mau tempo lança o caos no país"

- "Athletic Bilbao-Sporting. Apuramento direto para os 'oitavos' vale mais 13,1 MEuro"

- "Benfica-Real Madrid. Mourinho 'ou matas ou morres de pé'"

- "Fernando Mamede morre aos 74 anos"

- "1938-2026. António Chainho morre aos 88 anos"

- "Alferes João Cardoso. Investigada morte em curso de tropa especial"

- "Ambiente. Governo vai dar 'vouchers' para painéis solares"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de dois milhões de casas arrendadas fogem aos impostos"

- "Caminhos diferentes para chegar a Belém. António José Seguro e André Ventura mantiveram-se fiéis à agenda. Debate tornou claro o que os divide"

- "Sondagem diária. Seguro arranca em força para a segunda volta. Candidato socialista reúne 60,9% das intenções de voto. André Ventura fica-se pelos 26,5%"

- "Chuva impiedosa semeia rasto de destruição"

- "António Chainho (1938-2026). O adeus ao mestre que dedicou a vida à guitarra portuguesa"

- "Champions. Benfica e Sporting de calculadora na mão e olhos na vitória. Águias defrontam Real Madrid e leões o Athletic Bilbao"

- "F. C. Porto. Dragões ainda procuram um avançado para fechar mercado de inverno"

- "Coimbra. Explosão arrasa prédio, faz cinco feridos e deixa 35 desalojados"

- "Lamego. Jovem militar morre durante exercício ao atravessar rio"

No Diário de Notícias:

- "INEM realizou 277 partos em situações de emergência em 2025"

- "António Chainho. O adeus do mestre da guitarra portuguesa"

- "Acordo comercial UE-Índia 'é pouco relevante' para os vinhos nacionais"

- "Opinião de Ursula von der Leyen. Acordo histórico UE-Índia mostra que um caminho diferente é possível"

- "'Brasileirão'. Novo calendário, investimento ao nível europeu e menos treinadores portugueses"

- "Espetáculo. 'Sr. Engenheiro' estreia em Lisboa no dia das mentiras e sem medos"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo revela voto da segunda volta nesta semana e tem apoiantes divididos"

- "Obesidade. Metade da população não sabe que é doença crónica e atribui a maus hábitos"

- "EUA. 'Uma milícia que mata'. Polémica em Itália com presença do ICE nos Jogos Olímpicos"

- "Comércio. FMI manda Canadá fazer o trabalho de casa para ficar mais barato e responder às tarifas"

No Negócios:

- "Empresas veem na Índia oportunidade estratégica"

- "Governantes e gestores públicos impedidos de fazer lóbi por 3 anos"

- "Saúde. Concorrência obriga CUF a vender ativos para comprar HPA"

- "Entrevista. Susana Peralta. Reforma da lei laboral 'agrava desigualdades' entre trabalhadores. Docente da Nova SBE defende que há ganhos na produtividade, mas que se criam vulnerabilidades"

- "Seguro 'incapturável' frente a Ventura 'cancelado' pela direita"

- "Novo código contributivo fragiliza apoios no trabalho não declarado"

No O Jornal Económico:

- "Redução da procura global castiga exportações têxteis"

- "UE assina 'maior de todos os acordos' com a Índia"

- "Carlos Moedas quer plano europeu para financiar mais habitação"

- "Famílias vão ter apoios para comprar painéis solares"

- "Falta de condições nos tribunais é 'transversal' a todo o país"

- "Mercado antecipa. Fed deverá manter juros inalterados apesar de ameaças de Trump"

- "Valor de mercado do BCP renova máximo de mais de 10 anos"

- "Lugar onde se vive condiciona 'sucesso' no ensino superior"

- "Boeing atingiu 1,59 mil milhões de lucro, a primeira vez desde 2018"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Athletic-Sporting. Benfica-Real Madrid. Tudo ou nada. Leões tentam apuramento direto, águias ainda sonham com a qualificação"

- "Rui Borges: 'Nada apagará o trajeto fantástico da nossa equipa'"

- "José Mourinho: 'Se não ganharmos não há contas. Ou matamos ou morremos de pé'"

- "Nuno Santos convocado 458 dias após a lesão"

- "Os 100 jogos de Otamendi e as recordações de Carreras"

- "FC Porto. Fofana e Moffi são para fechar. Médio do Rennes depende da saída de Eustáquio e há contactos pelo avançado do Nice"

- "Imparáveis: ninguém na Europa tem 95% de vitórias no campeonato"

- "Fernando Mamede: Morreu um campeão"

- "Futsal: Portugal goleia Hungria e já está nos 'quartos' do Europeu"

No A Bola:

- "Ath. Bilbao-Sporting. Benfica-Real Madrid. Noite de gala... por favor. Leões e águias jogam futuro na Champions"

- "Rui Borges: 'Ficarmos nos oito primeiros será extraordinário. Se não ficarmos será extraordinário na mesma, por tudo o que fizemos ante grandes equipas'"

- "José Mourinho: 'Quando chega uma altura em que não tens nada a perder, tens de ir com tudo. Ou matas ou morres de pé'"

- "FC Porto. Moffi, avançado nigeriano, em estudo"

- "Europeu de futsal. Portugal goleia Hungria e já está nos quartos"

- "Europeu de andebol. Espanha-Portugal. De olho no 5.º lugar"

- "Morreu o campeão Fernando Mamede. Antigo recordista mundial dos 10 mil metros tinha 74 anos"

E no Record:

- "Benfica-Real Madrid. Ataque à Europa. Veia goleadora de Suárez e Pavlidis é a esperança de leões e águias"

- "1951-2026: Morreu Fernando Mamede. Ex-recordista mundial dos 10 mil metros que tanto nos fez sonhar"

- "FC Porto. Eustáquio resiste. Peso no balneário deve evitar saída"

- "Europeu Futsal. Hungria 1 Portugal 5. Seleção nos quartos"

- "Europeu de andebol. Espanha-Portugal. Em busca do 5.º lugar"