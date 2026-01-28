Candidatos a Belém só não divergem na recusa da lei laboral
Bom dia. No rescaldo do debate entre os candidatos à Presidência da República, António José Seguro e André Ventura mostraram o que os diferencia e isso é naturalmente tema nas primeiras páginas dos jornais nacionais. Os jornais também recordam António Chainho, guitarrista português, que morreu no dia em que fez 88 anos, e o atleta e recordista Fernando Mamede, que faleceu ontem aos 74 anos. O futebol também está em destaque, nomeadamente a Liga dos Campeões, onde Benfica e Sporting procuram sortes diferentes em campo.
Na revista Sábado:
- "D. João II: O príncipe maquiavélico - Aclamado rei duas vezes, executou ele próprio o cunhado, com um punhal, e mandou prender o duque de Bragança - que foi condenado à morte e degolado na praça pública. Acabou sozinho e sem herdeiros: o seu único filho, D. Afonso, morreu aos 16 anos, esmagado por um cavalo"
- "Como o Governo está a encher os hospitais de 'boys' do PSD - Ministra da saúde já mudou 19 administrações"
- "Parlamento chama seguranças para travar repórter da Sábado - Em quem vão votar os deputados do PSD nas presidenciais?"
No Público:
- "Distantes em tudo, só a recusa à lei laboral juntou Seguro e Ventura. Presidenciais. Último debate soou a repetição. Os concelhos onde é mais fácil e mais difícil ganhar"
- "António Chainho (1938-2026). Um abraço eterno à guitarra portuguesa"
- "Diplomacia. União Europeia e Índia assinam a 'mãe de todos os acordos comerciais'"
- "Exposição. Na pintura de Paula Rego as histórias podem nascer dos vestidos e não vivem sem eles"
- "Imigrantes. Espanha abre a porta à regularização de meio milhão"
- "Ensino superior. Concelho onde se reside condiciona as escolhas"
- "Domésticos. Registar trabalhadores valeu 109 euros por contribuinte"
No Correio da Manhã:
- "Fraude com fundos europeus. Tribunal apanha 2,5 milhões à mãe de Serrão"
- "Presidenciais. Seguro e Ventura em duelo moderado"
- "Chuva e ventos fortes. Mau tempo lança o caos no país"
- "Athletic Bilbao-Sporting. Apuramento direto para os 'oitavos' vale mais 13,1 MEuro"
- "Benfica-Real Madrid. Mourinho 'ou matas ou morres de pé'"
- "Fernando Mamede morre aos 74 anos"
- "1938-2026. António Chainho morre aos 88 anos"
- "Alferes João Cardoso. Investigada morte em curso de tropa especial"
- "Ambiente. Governo vai dar 'vouchers' para painéis solares"
No Jornal de Notícias:
- "Mais de dois milhões de casas arrendadas fogem aos impostos"
- "Caminhos diferentes para chegar a Belém. António José Seguro e André Ventura mantiveram-se fiéis à agenda. Debate tornou claro o que os divide"
- "Sondagem diária. Seguro arranca em força para a segunda volta. Candidato socialista reúne 60,9% das intenções de voto. André Ventura fica-se pelos 26,5%"
- "Chuva impiedosa semeia rasto de destruição"
- "António Chainho (1938-2026). O adeus ao mestre que dedicou a vida à guitarra portuguesa"
- "Champions. Benfica e Sporting de calculadora na mão e olhos na vitória. Águias defrontam Real Madrid e leões o Athletic Bilbao"
- "F. C. Porto. Dragões ainda procuram um avançado para fechar mercado de inverno"
- "Coimbra. Explosão arrasa prédio, faz cinco feridos e deixa 35 desalojados"
- "Lamego. Jovem militar morre durante exercício ao atravessar rio"
No Diário de Notícias:
- "INEM realizou 277 partos em situações de emergência em 2025"
- "António Chainho. O adeus do mestre da guitarra portuguesa"
- "Acordo comercial UE-Índia 'é pouco relevante' para os vinhos nacionais"
- "Opinião de Ursula von der Leyen. Acordo histórico UE-Índia mostra que um caminho diferente é possível"
- "'Brasileirão'. Novo calendário, investimento ao nível europeu e menos treinadores portugueses"
- "Espetáculo. 'Sr. Engenheiro' estreia em Lisboa no dia das mentiras e sem medos"
- "Presidenciais. Gouveia e Melo revela voto da segunda volta nesta semana e tem apoiantes divididos"
- "Obesidade. Metade da população não sabe que é doença crónica e atribui a maus hábitos"
- "EUA. 'Uma milícia que mata'. Polémica em Itália com presença do ICE nos Jogos Olímpicos"
- "Comércio. FMI manda Canadá fazer o trabalho de casa para ficar mais barato e responder às tarifas"
No Negócios:
- "Empresas veem na Índia oportunidade estratégica"
- "Governantes e gestores públicos impedidos de fazer lóbi por 3 anos"
- "Saúde. Concorrência obriga CUF a vender ativos para comprar HPA"
- "Entrevista. Susana Peralta. Reforma da lei laboral 'agrava desigualdades' entre trabalhadores. Docente da Nova SBE defende que há ganhos na produtividade, mas que se criam vulnerabilidades"
- "Seguro 'incapturável' frente a Ventura 'cancelado' pela direita"
- "Novo código contributivo fragiliza apoios no trabalho não declarado"
No O Jornal Económico:
- "Redução da procura global castiga exportações têxteis"
- "UE assina 'maior de todos os acordos' com a Índia"
- "Carlos Moedas quer plano europeu para financiar mais habitação"
- "Famílias vão ter apoios para comprar painéis solares"
- "Falta de condições nos tribunais é 'transversal' a todo o país"
- "Mercado antecipa. Fed deverá manter juros inalterados apesar de ameaças de Trump"
- "Valor de mercado do BCP renova máximo de mais de 10 anos"
- "Lugar onde se vive condiciona 'sucesso' no ensino superior"
- "Boeing atingiu 1,59 mil milhões de lucro, a primeira vez desde 2018"
No O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Athletic-Sporting. Benfica-Real Madrid. Tudo ou nada. Leões tentam apuramento direto, águias ainda sonham com a qualificação"
- "Rui Borges: 'Nada apagará o trajeto fantástico da nossa equipa'"
- "José Mourinho: 'Se não ganharmos não há contas. Ou matamos ou morremos de pé'"
- "Nuno Santos convocado 458 dias após a lesão"
- "Os 100 jogos de Otamendi e as recordações de Carreras"
- "FC Porto. Fofana e Moffi são para fechar. Médio do Rennes depende da saída de Eustáquio e há contactos pelo avançado do Nice"
- "Imparáveis: ninguém na Europa tem 95% de vitórias no campeonato"
- "Fernando Mamede: Morreu um campeão"
- "Futsal: Portugal goleia Hungria e já está nos 'quartos' do Europeu"
No A Bola:
- "Ath. Bilbao-Sporting. Benfica-Real Madrid. Noite de gala... por favor. Leões e águias jogam futuro na Champions"
- "Rui Borges: 'Ficarmos nos oito primeiros será extraordinário. Se não ficarmos será extraordinário na mesma, por tudo o que fizemos ante grandes equipas'"
- "José Mourinho: 'Quando chega uma altura em que não tens nada a perder, tens de ir com tudo. Ou matas ou morres de pé'"
- "FC Porto. Moffi, avançado nigeriano, em estudo"
- "Europeu de futsal. Portugal goleia Hungria e já está nos quartos"
- "Europeu de andebol. Espanha-Portugal. De olho no 5.º lugar"
- "Morreu o campeão Fernando Mamede. Antigo recordista mundial dos 10 mil metros tinha 74 anos"
E no Record:
- "Benfica-Real Madrid. Ataque à Europa. Veia goleadora de Suárez e Pavlidis é a esperança de leões e águias"
- "1951-2026: Morreu Fernando Mamede. Ex-recordista mundial dos 10 mil metros que tanto nos fez sonhar"
- "FC Porto. Eustáquio resiste. Peso no balneário deve evitar saída"
- "Europeu Futsal. Hungria 1 Portugal 5. Seleção nos quartos"
- "Europeu de andebol. Espanha-Portugal. Em busca do 5.º lugar"