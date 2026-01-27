Itália, Países Baixos e Israel selam qualificação

Países Baixos e Israel fecharam hoje a qualificação para a Ronda Principal do Europeu feminino de polo aquático, a decorrer no Funchal, após a segunda jornada do Grupo D, com Itália a garantir a próxima fase na 'poule' C.

As neerlandesas, campeãs europeias em título, golearam a Suíça por muito claros 28-2, com nove golos para a pivô Kitty Joustra e sete para Simone van de Kraats, e chegaram aos seis pontos em seis possíveis, garantindo desde já um dos dois primeiros lugares.

O mesmo fez Israel, ao levar de vencida a Grã-Bretanha (11-6), e as duas equipas vão disputar o primeiro lugar da 'poule' na quinta-feira, quando se defrontarem.

Mais equilibrado, o Grupo C tem a Itália apurada e com o pleno de vitórias, após hoje bater a Sérvia (17-6), enquanto a Croácia se superiorizou à Turquia (16-9), tornando determinante o jogo de quinta-feira entre croatas e sérvias -- quem vencer, junta-se às transalpinas na 'main round'.

Nas outras duas 'poules', quase todos têm já uma equipa como 'quase' qualificada, a começar pela Hungria, no Grupo B de Portugal, após golear a Roménia por expressivos 28-3 -- Kamilla Faragó destacou-se na 'cara' do golo, com seis.

As húngaras, próximas adversárias das lusas, na quinta-feira, chegaram aos seis pontos, mais três do que Portugal e Espanha, que hoje protagonizaram um duelo ibérico favorável às campeãs olímpicas, por 22-7.

Queralt Anton, com cinco golos, evidenciou-se pelas espanholas na finalização, com Maria Machado a marcar um 'hat trick' para as portuguesas, chegando aos sete golos na competição após duas jornadas - é a quinta melhor marcadora da prova, em que Joustra soma já 11 'tiros' certeiros.

As lusas fecham esta fase ante as húngaras, vice-campeãs do mundo, com a expectativa de acabar em terceiro na 'poule' e, depois, jogarem pelo nono lugar do torneio, o que seria a melhor classificação de sempre do país, à quarta participação num Europeu, a primeira desde 2016.

Quem também tem 'pé e meio' na próxima fase é a Grécia, líder do Grupo A que venceu por 23-5 a seleção francesa e exibiu os 'galões' de campeã do mundo em título, chegando aos seis pontos, contra três das gaulesas e também da Alemanha, que hoje goleou a Eslováquia (22-11) e ainda 'sonha' em seguir em frente.