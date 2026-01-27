SATA avalia forma de "mitigar constrangimentos" com saída da Ryanair dos Açores

O grupo SATA revelou hoje que está a "acompanhar com atenção" a decisão da Ryanair em abandonar os Açores e garantiu que está a avaliar como poderá "contribuir para mitigar eventuais constrangimentos" para turistas e residentes.

"A SATA acompanha com atenção a decisão da Ryanair de cessar as suas operações nos Açores, reconhecendo o impacto que esta saída poderá ter na mobilidade dos residentes, na conectividade do arquipélago e no setor do turismo", adiantou à agência Lusa fonte oficial do grupo de aviação açoriano.

A companhia aérea de baixo custo Ryanair reafirmou hoje à Lusa que vai abandonar a operação nos Açores a partir de 29 de março devido às "elevadas taxas aeroportuárias" e à "inação" do Governo português.

Fonte oficial da SATA lembrou o "compromisso histórico" do grupo com os Açores ao assegurar "ligações aéreas essenciais" mesmo em "cenários de maior exigência operacional e financeira".

"A companhia está a avaliar, dentro das suas capacidades operacionais, financeiras e regulamentares, de que forma poderá contribuir para mitigar eventuais constrangimentos resultantes desta alteração no mercado", avança.

A SATA garante que vai "continuar a trabalhar para garantir a acessibilidade aérea dos Açores" com "elevados padrões de segurança, regularidade e qualidade de serviço" num "contexto desafiante para a aviação a nível internacional".

"Qualquer reforço ou ajustamento de oferta será feito de forma responsável e sustentada tendo sempre como prioridade o interesse público, a coesão territorial e a sustentabilidade da empresa", reforçou.

A Ryanair já tinha anunciado o cancelamento de todos os voos para os Açores em novembro de 2025, uma posição que levou as autoridades açorianas a alertar que as negociações com a companhia ainda não estavam encerradas.

Hoje, a Ryanair reiterou a posição manifestada em novembro do ano passado, ao garantir o cancelamento de todos os voos de e para os Açores a partir de 29 de março de 2026.

Também hoje, o Governo Regional dos Açores assegurou que as conversações com a Ryanair continuam, com vista a que a companhia mantenha a sua operação com o arquipélago depois de março, segundo fonte da Secretaria Regional do Turismo.

Em 20 de novembro de 2025, o Governo da República manifestou "surpresa" com argumentos da Ryanair sobre fim da operação nos Açores, lembrando que a taxa desta rota é a mais baixa da Europa e que a companhia recebeu dezenas de milhões de euros em incentivos.

Já a ANA -- Aeroportos de Portugal disse que o anúncio da Ryanair foi uma "surpresa", revelando que "as recentes conversas" estavam "orientadas no sentido de aumentar, e não reduzir" a oferta.