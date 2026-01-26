Zelensky diz que acordo exige compromisso de todas as partes, incluindo dos EUA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou ontem que para se avançar para o fim da guerra com a Rússia, todas as partes devem estar dispostas a chegar a um acordo, incluindo os Estados Unidos.

"Sim, trata-se de duas posições fundamentais diferentes: a ucraniana e a russa, e os americanos estão a tentar encontrar um compromisso. Estamos dispostos a comunicar num formato trilateral", disse, em conferência de imprensa conjunta, após se reunir com o seu homólogo lituano, Gitanas Nauseda, e o seu homólogo polaco, Karol Nawrocki, em Vilnius, na Lituânia.

E acrescentou: "Estes são os primeiros passos para encontrar esse compromisso. Mas, para chegar a um compromisso, é necessário que todas as partes estejam dispostas a comprometer-se. Aliás, também a parte americana".

Ao mesmo tempo, sublinhou que não iria reiterar a sua posição sobre a integridade territorial da Ucrânia, "que deve ser respeitada", insistiu.

"Todos conhecem a nossa posição. Lutamos pelo nosso Estado, pelo que é nosso. Não lutamos num território de um país estrangeiro, por isso pergunto-me que questões podem ser levantadas contra nós", realçou o Presidente ucraniano.

Zelensky fez estas declarações após se ter reunido com Nauseda e Nawrocki no chamado formato do 'Triângulo de Lublin', no qual os três presidentes discutiram a situação energética da Ucrânia e as necessidades de defesa aérea.

"Hoje falamos sobre energia na Ucrânia, sobre como fortalecê-la, como apoiar ainda mais os ucranianos, sobre defesa aérea, sobre como podemos fortalecer a Ucrânia. Concordamos com Karol e Gitanas que as nossas equipas continuarão a trabalhar nos programas SAFE e PURL, que são muito importantes e nos ajudam bastante", referiu o Presidente ucraniano.

Antes Zelensky teve um encontro bilateral com Nauseda e participou, com os presidentes da Lituânia e da Polónia, nas comemorações do 163.º aniversário da Revolta de Janeiro contra o Império Russo.

O Presidente ucraninano reclamou hoje aos aliados mais meios de defesa antiaérea, perante os ataques russos que deixaram centenas de milhares de habitantes de Kiev sem eletricidade e aquecimento no pico do inverno.