Há 22 anos a morte de Fehér abalou o mundo desportivo

Em 2004, o DIÁRIO noticiava a morte de Miklós Fehér, avançado húngaro do Sport Lisboa e Benfica, em consequência de uma paragem cardíaca sofrida durante um jogo do campeonato português, no dia 25 de Janeiro de 2004.

O incidente ocorreu nos instantes finais do jogo entre Vitória de Guimarães e Benfica, realizado no Estádio D. Afonso Henriques. Fehér tinha entrado como suplente cerca dos 60 minutos e ajudado a construir o único golo da equipa.

A morte de Fehér caiu como uma bomba no futebol português e internacional, sendo noticiada amplamente nos media no dia 26 de Janeiro de 2004, com destaque em jornais desportivos e generalistas de todo o país.

Benfica lembra Fehér com vídeo de "saudade" de ex-companheiros e treinador O treinador espanhol José António Camacho e vários companheiros de equipa lembraram hoje Miklos Fehér, num vídeo em que o Benfica homenageia o ex-futebolista na data em que se cumprem 20 anos da sua morte.

Outro dos destaques ia para o facto de hotéis, agências de viagens e outras empresas ficarem proibidos de efectuar câmbios, no seguimento de uma decisão do Banco de Portugal.

A edição daquele ano abordava ainda outro assunto socialmente importante, o da educação sexual nas escolas. Apenas os currículos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico abrangiam esta temática, embora os legisladores estivessem já a debater outra possibilidade. “A educação sexual nas escolas é uma necessidade e um direito das crianças, dos jovens e das famílias, previsto na legislação portuguesa desde 1984”, lia-se nas nossas páginas.