Caixote de lixo em chamas pelas 4h00
Um caixote de lixo foi consumido pelas chamas na Levada do Pico do Cardo de Dentro, que fica mesmo ao lado da Estrada Regional 107 (estrada da Eira do Serrado) e mesmo ao lado do estaleiro da Tecnovia Madeira.
O alerta de incêndio aconteceu pelas 4h00 desta noite, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado um veículo pesado de combate a incêndio urbano e uma ambulância e respectivas tripulações.
