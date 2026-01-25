Vídeos do tiroteio mortal em Minneapolis contradizem declarações do governo

Vários vídeos do tiroteio fatal de um manifestante em Minneapolis, no sábado, por um agente da Patrulha de Imigração e Fronteiras dos EUA, analisados pela Associated Press, contradizem versões do Governo federal, segundo a agência de notícias norte-americana.

A Associated Press (AP) analisou vários vídeos de testemunhas que mostram um agente da Patrulha de Imigração e Fronteiras (ICE) a disparar e matar Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano de 37 anos, nascido no estado do Illinois, após uma altercação de cerca de 30 segundos, por volta das 09:00 de sábado.

Os vídeos parecem contradizer as declarações do governo de Donald Trump, que afirmou que os tiros foram disparados "defensivamente" contra Pretti, alegando que ele se tinha aproximado dos agentes do ICE, com uma arma.

Nos vídeos, o cidadão é visto apenas com um telemóvel na mão, descreve a AP. Durante a luta, os agentes descobriram que ele estava na posse de uma pistola semiautomática de 9 mm e abriram fogo com vários tiros. O cidadão norte-americano tinha licença para uso e porte de arma oculta.

O governo afirma que se tratou de um caso de um homem armado que provocou violência.

O presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, disse que Minneapolis e St. Paul estão a ser "invadidas" pela maior repressão à imigração do governo.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que Pretti atacou os agentes, e o comandante da Patrulha de Imigração e Fronteiras, Gregory Bovino, acrescentou que Pretti queria causar "o máximo de danos e massacrar as forças da lei".

Este foi o segundo tiroteio fatal em Minneapolis pelas autoridades federais de imigração este mês. O primeiro, em 07 de janeiro, envolveu Renee Good. Também foi registado em vídeos e provocou uma divisão semelhante entre os líderes políticos.

O tiroteio de sábado ocorreu quando os agentes perseguiam um homem que estava ilegalmente no país e era procurado por agressão doméstica, disse Bovino. Pretti encontrava-se no local com outros manifestantes.

Em determinado momento, num vídeo obtido pela AP, o cidadão está parado na rua a segurar o seu telemóvel e é empurrado por um agente em direção à calçada.

O vídeo mostra manifestantes a entrar e desta zona da rua. Pretti volta a surgir nas imagens, quando o vídeo mostra um agente com equipamento tático a empurrar um manifestante, que estende a mão para Pretti.

Um vídeo diferente, segundo a AP, mostra Pretti a aproximar-se de outro manifestante, que cai após ser empurrado pelo mesmo agente. Pretti coloca-se entre o manifestante e o agente, estendendo os braços na direção do polícia.

O agente usa spray de gás pimenta, e Pretti levanta a mão e vira o rosto, descreve a AP. O polícia agarra a mão de Pretti para a colocar atrás das costas, usa novamente o spray e empurra Pretti.

Segundos depois, ainda segundo a descrição da AP, pelo menos meia dúzia de agentes federais cercam Pretti, que é agredido várias vezes no chão. Vários agentes tentam colocar os braços de Pretti atrás das costas, e ele resiste.

Os vídeos mostram um agente, que está por cima do grupo, com a mão direita nas costas de Pretti, que se afasta com o que parece ser uma arma na mão direita, pouco antes de se ouvir o primeiro tiro.

Alguém grita "arma, arma", prossegue a narração da AP, que alerta não estar claro se isso é uma referência à arma que as autoridades dizem que Pretti tinha.

Os vídeos não mostram claramente quem disparou o primeiro tiro, prossegue a agência de notícias.

Num vídeo, segundos antes do primeiro tiro, um agente parece sacar da arma. Esse mesmo agente é visto com uma arma apontada às costas de Pretti, enquanto mais três tiros são disparados.

Pretti cai no chão. Os vídeos mostram os agentes a recuar, alguns com as armas em punho. Mais tiros são disparados.

Um comunicado do Departamento de Segurança Interna dos EUA refere que os agentes dispararam "tiros defensivos" depois de Pretti "resistir violentamente".

"Vi os vídeos, de vários ângulos, e é repugnante", constatou o governador de Minnesota, Tim Walz.

Trump pronunciou-se nas redes sociais criticando Walz e Frey e partilhou imagens da arma que, segundo as autoridades de imigração, foi recuperada de Pretti.

"O que é isso? Onde está a polícia local? Por que não permitiram que protegessem os agentes do ICE?", questionou Trump.