Manifestantes pró e anti-ICE enfrentam-se durante repressão à imigração em Minneapolis

Manifestantes a favor e contra a mais recente repressão da imigração promovida pela administração Trump confrontaram-se ontem em Minneapolis, enquanto o gabinete do governador anunciou que a Guarda Nacional estava mobilizada, mas ainda não foi enviada.

Tem havido protestos todos os dias desde que o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) intensificou a fiscalização da imigração nas "cidades gémeas" de Minneapolis e St. Paul, com mais de dois mil agentes federais.

Um grande grupo de manifestantes compareceu no sábado no centro de Minneapolis, e confrontou um grupo muito mais pequeno de pessoas que expressavam apoio pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

O grupo pró-ICE foi expulso e pelo menos um membro obrigado a tirar uma camisola que os manifestantes consideraram ofensiva. Jake Lang, que organizou a manifestação a favor das autoridades de imigração, parecia estar ferido à saída do local, com hematomas e arranhões na cabeça, relatou a agência noticiosa Associated Press.

Bolas de neve e balões de água também foram atirados antes da chegada de uma viatura blindada e de polícias fortemente equipados de Minneapolis.

"Estamos aqui para mostrar aos nazis, ao ICE, ao DHS e aos apoiantes do MAGA [movimento de apoio a Trump] que não são bem-vindos em Minneapolis", disse Luke Rimington, um manifestante local. "Fiquem fora da nossa cidade, fiquem fora do nosso estado. Vão para casa", intimou.

Entretanto, a Guarda Nacional do estado afirmou em comunicado que tinha sido mobilizada pelo governador democrata, Tim Walz, para apoiar a Patrulha Rodoviária do Minnesota "no controlo do trânsito, proteger vidas, preservar propriedades e apoiar o direito de todos os cidadãos do Minnesota de se reunirem pacificamente".

A major Andrea Tsuchiya, porta-voz da Guarda Nacional, disse que, embora esteja "posicionada e pronta", ainda não foi mobilizada para as ruas da cidade.

O anúncio surge mais de uma semana depois de Walz, um crítico frequente e alvo do presidente Donald Trump, ter dito à Guarda Nacional para estar pronta para apoiar as forças da lei no estado.

Tal como algumas operações repressivas anteriores, a das "cidades gémeas" já fez pelo menos uma morte, Renee Good, cidadã norte-americana e mãe de três filhos, baleada e morta por um agente do ICE durante um confronto em 07 de janeiro.

Um juiz federal decidiu na sexta-feira que os agentes da imigração não podem deter ou utilizar gás lacrimogéneo contra manifestantes pacíficos que não estejam a obstruir as autoridades, incluindo quando estão a observar os agentes.

Numa conferência de imprensa este sábado, um homem que fugiu da guerra civil na Libéria quando era criança disse que tem medo de sair de sua casa em Minneapolis, depois de ter sido libertado de um centro de detenção de imigrantes, após a sua detenção no passado fim de semana.

O vídeo de agentes federais a arrombar a porta da frente da casa de Garrison Gibson com um ariete, em 11 de janeiro, criou outro ponto de encontro para os manifestantes que se opõem à repressão.

Gibson, de 38 anos, teve a sua deportação ordenada, aparentemente por causa de uma condenação por drogas de 2008, que foi posteriormente anulada.

Permaneceu no país legalmente sob o que é conhecido como ordem de supervisão. Após a sua detenção no domingo, um juiz decidiu que as autoridades federais não tinham notificado Gibson com antecedência suficiente sobre a revogação do seu estatuto de supervisão.

O DHS afirmou que um "juiz ativista" estava novamente a tentar impedir o governo de deportar "imigrantes ilegais criminosos".

"Vamos continuar a lutar pela prisão, detenção e deportação de estrangeiros que não têm o direito de estar neste país", afirmou a secretária Adjunta da Segurança Interna, Tricia McLaughlin.

Gibson disse que fez tudo o que devia: "Se eu fosse uma pessoa violenta, não teria ficado livre nos últimos 17 anos, apresentando-me regularmente".