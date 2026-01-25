"Não vamos desistir e sabemos que tudo é possível"

O andebolista Rui Silva rejeitou hoje a ideia de desistir de lutar pelo quinto lugar no Europeu, lembrando que "tudo é possível" para Portugal, já que "há quatro pontos em disputa para todas as seleções" na Ronda Principal.

"Nós não vamos desistir e vamos entrar com a Noruega para ganhar o jogo. Sabemos que há quatro pontos em disputa para todas as seleções e sabemos que tudo é possível. É difícil, mas não é isso que nos vai abalar", transmitiu o central do FC Porto, à comunicação social portuguesa presente em Herning, um dia depois da pesada derrota diante da campeã em título França (46-38).

A presença nas meias-finais da 17.ª edição do torneio é muito difícil de acontecer, assim como a presença no jogo de atribuição do quinto lugar, uma vez que os 'heróis do mar' têm de vencer a Noruega e a Espanha e beneficiar da conjugação de outros resultados do Grupo I da 'main round'.

Portugal tem como melhor resultado o sexto lugar conseguido em 2020 e o capitão dos lusos reconheceu que, se o "objetivo" não for alcançado, será uma "frustração".

"A verdade é que chegámos aqui com esse objetivo, queremos muito lutar por esse quinto lugar e acreditamos que ainda é possível. Se no momento certo percebermos que não chegamos lá, vamos encarar com alguma frustração", admitiu.

O jogo da terceira ronda do Grupo I, na segunda-feira, contra a Noruega, que soma os mesmos dois pontos dos lusos, será "mais um jogo duro, muito intenso e de muita dificuldade", segundo Rui Silva.

O lateral-direito Francisco Costa, atual melhor marcador do Europeu, com 43 golos, irá somar, caso seja utilizado contra os noruegueses, a 50.ª internacionalização por Portugal, porém, apontou a "números mais incríveis".

"Tem uma certa importância e fico muito contente com esse número, com 20 anos. Já é alguma coisa, mas quero ir muito longe e chegar a números mais incríveis", desejou.

Nomeado para melhor jogador jovem do mundo de 2025, 'Kiko' confessou que "seria mais especial" ajudar Portugal a "conseguir a melhor classificação de sempre em Campeonatos da Europa".

Com duas jornadas por disputar e quatro pontos em jogo, a Alemanha lidera o Grupo I da 'main round', com seis, seguida da França e da Dinamarca, ambas com quatro, da Noruega e Portugal, com dois, e da Espanha, a zero.

Após o jogo com os noruegueses, marcado para segunda-feira, às 14:30 (horas em Lisboa), os 'heróis do mar' defrontam a Espanha, na quarta-feira, à mesma hora.