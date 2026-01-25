Líbia anuncia acordo de 20 mil milhões com petrolíferas TotalEnergies e ConocoPhillips

A Líbia, país com as maiores reservas de petróleo do mundo, anunciou ontem um acordo petrolífero de mais de 20 mil milhões de dólares por 25 anos com os grupos energéticos francês TotalEnergies e norte-americano ConocoPhillips.

Citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), o primeiro-ministro líbio, Abdelhamid Dbeibah, estimou que o acordo geraria mais de 370 mil milhões de dólares, cerca de 313 mil milhões de euros, em receitas ao longo dos 25 anos do contrato, acrescentando que era totalmente financiado fora do orçamento do Estado.

A Líbia produz atualmente cerca de 1,5 milhões de barris por dia e possui as maiores reservas de petróleo de África, estimadas em 48,4 mil milhões de barris, mas o setor petrolífero enfrentou desafios significativos, especialmente em termos de segurança, com o país a permanecer dividido desde a saída de Muammar Kadhafi do poder, em 2011.

O anúncio foi feito na abertura da Cimeira Líbia de Energia e Economia, em Trípoli, na presença do conselheiro para o Médio Oriente do presidente norte-americano Donald Trump, Massad Boulos, assim como de outros responsáveis, nomeadamente da Turquia e do Egito.

Abdelhamid Dbeibah indicou que a Líbia também se preparava para assinar um acordo com a gigante petrolífera norte-americana Chevron sobre a exploração e o desenvolvimento da produção, bem como um acordo separado com o Egito para apoiar os serviços neste setor.

Massad Boulos descreveu a cimeira da energia na Líbia como "uma oportunidade para o país se tornar um parceiro económico de primeiro plano dos Estados Unidos", acrescentando que o evento "é uma potencial rampa de lançamento para o regresso da Líbia como superpotência energética mundial".

No encontro, o presidente da petrolífera nacional, Masoud Suleman, afirmou que será lançado um concurso para exploração de petróleo e gás já em fevereiro, quase dez anos depois da última ronda, que se centrou na exploração de gás natural, num contexto em que as autoridades procuram captar novamente as grandes empresas energéticas mundiais depois de anos de instabilidade política e fortes flutuações nos níveis de produção.