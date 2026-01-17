PM sueco recusa intimidação com ameaça de tarifas norte-americanas

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou hoje que o seu país "não se deixará intimidar" depois do Presidente norte-americano ter ameaçado vários países europeus com novas tarifas caso a Gronelândia não seja "vendida integralmente" aos Estados Unidos.

"Não nos deixaremos intimidar. Apenas a Dinamarca e a Gronelândia decidem sobre assuntos que lhes dizem respeito. Defenderei sempre o meu país e os nossos vizinhos aliados", afirmou Ulf Kristersson numa mensagem enviada à agência France-Presse, sublinhando que se tratava de "uma questão europeia".

"A Suécia está atualmente a manter intensas discussões com outros países da UE, a Noruega e o Reino Unido para encontrar uma resposta comum", acrescentou.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que irá cobrar uma taxa de importação de 10%, a partir de fevereiro, sobre mercadorias de oito países europeus, devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia.

Trump disse numa publicação nas redes sociais que a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos e a Finlândia enfrentarão a tarifa, que seria elevada para 25% a 01 de junho, se não for assinado um acordo para a "compra completa e total da Gronelândia" pelos Estados Unidos.

o Presidente norte-americano insiste há meses que os Estados Unidos devem controlar a Gronelândia, um território semiautónomo da Dinamarca, membro da NATO, e disse no início desta semana que qualquer coisa menos do que a ilha ártica estar em mãos americanas seria inaceitável.