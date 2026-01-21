Ataques russos a subestações elétricas Ucrânia comprometem segurança nuclear

A União Europeia (UE) avisou hoje que os ataques russos a subestações elétricas ucranianas comprometem a segurança nuclear a desrespeitam as advertências reiteradas do Organismo Internacional para a Energia Atómica (OIEA).

"A Rússia está a criar riscos de apagão em instalações nucleares, incluindo Chernobyl e outras centrais nucleares", afirmou em comunicado uma porta-voz da UE, Anitta Hipper.

Salientou a propósito que os ataques russos "evidenciam" o seu "desprezo" pelo "sofrimento da população civil, pelo ambiente e pelos esforços de paz".

O Ministério da Energia ucraniano informou na terça-feira que o fornecimento de eletricidade pela central de Chernobyl tinha sido restabelecido, depois de vários ataques russos noturnos, que cortaram várias linhas de distribuição.

O OIEA informara que "várias subestações elétricas ucranianas" tinham sido afetadas pelos ataques russos e que a central tinha perdido toda a energia externa".