Clinic da AAM conta com figuras internacionais do treino

A Associação de Andebol da Madeira (AAM) volta organizar mais uma edição do seu Clinic de treinadores.

Naquela que é já a sua 32.ª edição de um evento de formação contínua para treinadores, técnicos e agentes da modalidade, este volta a contar com prelectores de reconhecida qualidade nacional e internacional, e ligados a equipas e selecções nacionais da modalidade.

O treinador francês Patrick Passemard é uma das figuras a marcar presença na Madeira e onde irá abordar o tema “Padel do Pivot no alto Rendimento”.

O técnico de 64 anos de idade conta com um currículo invejável, onde se destaca os 17 anos como responsável do pólo de esperanças masculinos de Bordéus, para além de ter orientado ao longo de quatro épocas a equipa de Lille no principal campeonato francês de andebol masculino. Foi ainda seleccionador de França nos escalões de sub-17, sub-18 e sub-19.

A este junta-se os técnicos nacionais, João Varejão e Danilo Ferreira, este último natural da Madeira.

João Varejão há muito seleccionador luso de equipas jovens e presidente da Associação de Treinadores de Andebol de Portugal irá abordar a temática “Defesa 6:0 nos escalões de formação” assim como irá apresentar o projecto BECA, onde é fundador e coordenador de um projecto que é um exemplo de boas práticas e desenvolvimento do andebol de base.

Finalmente Danilo Ferreira, que levou a equipa portuguesa a conquistar o título europeu em andebol de cadeiras de Rocas em 2025, para além de ostentar também o título de campeão do Mundo nesta variante em 2023, irá abordar a temática do andebol em cadeira de rodas, desde a sua organização nacional ao sucesso internacional.

De referir que a edição deste ano volta a ter lugar no Hotel Baía Azul, onde estão agendadas a cerimónia de abertura e de encerramento, bem como as sessões teóricas, enquanto as sessões práticas terão lugar no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

Os interessados poderão se inscrever através do link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSciIP.../viewform.