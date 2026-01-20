Deputados do PSD-M querem celeridade na retoma de voos para a Venezuela

Os deputados eleitos pelo PSD-Madeira à Assembleia da República afirmam estar a acompanhar, juntamente com o Governo Regional, a evolução dos acontecimentos ocorridos na Venezuela e esperam que a retoma das ligações aéreas para a Venezuela possa acontecer "na maior celeridade possível".

As declarações de Paulo Neves surgem na sequência da resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao deputado, admitindo acreditar que as ligações aéreas com a Venezuela serão retomadas em breve.

Na sua intervenção, o deputado madeirense fez questão de sublinhar a urgência da libertação de todos os presos políticos, com nacionalidade portuguesa, na Venezuela, apelando, também neste dossiê, que o Governo da República assuma a pressão e as diligências que forem necessárias para garantir essa mesma libertação.