"O PSD-M não dará nenhuma indicação de voto" adianta Albuquerque

O PSD-Madeira não vai dar nenhuma indicação de voto para a segunda volta das eleições presidenciais. Miguel Albuquerque, apoiante de Marques Mendes, comentou os resultados.

“Esta é uma eleição personalizada e o que se constatou foi uma divisão à direita e essa divisão tem o seu reflexo na passagem à segunda volta de António José Seguro e André Ventura. Esperava um melhor resultado, porque apoiei pessoalmente o dr. Marques Mendes porque achei que era o melhor candidato a presidente, na salvaguarda dos interesses da Madeira", afirmou.

O presidente do PSD-M lembra que a estrutura regional do partido "não tomou nenhuma posição no Conselho Regional de apoio a qualquer candidato e o que se vai manter é a liberdade de o eleitorado escolher quem entender na segunda volta".

De uma forma mais directa, assume que "0 PSD-M não dará nenhuma indicação de voto, deverá alertar, relativamente aos dois candidatos que deverão passar à segunda volta, quais os que têm uma posição consistente sobre as autonomias e aqueles que assumem compromissos claros".

“Os madeirenses são livres de escolher quem entenderem para Presidente da República, volto é a chamar a atenção que o meu foco foi sempre naquilo que é do interesse da Madeira e por isso temos de estar atentos ao que vão dizer os candidatos". sublinha.

Em relação à vitória de André Ventura na Madeira, não acredita que possa provocar uma reconfiguração da direita na Região.

“Isso não vai acontecer, os madeirenses têm perfeita consciência do que estão a votar. Não vale a pena darem foguetes porque os madeirenses sabem no que estão a votar", garante.