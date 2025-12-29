Rússia denuncia ataque contra residência de Putin desmentido por Kiev

A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter lançado, durante a noite, um ataque com 91 drones contra a residência do Presidente russo, Vladimir Putin, em Novgorod, já desmentido pelo líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Perante este ataque, a diplomacia russa já avisou que poderá rever a posição nas negociações para pôr fim ao conflito na Ucrânia, mas Kiev desmentiu a informação, acusando Moscovo de insistir numa estratégia de desinformação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, disse que "o regime de Kiev lançou um ataque terrorista utilizando 91 drones contra a residência oficial do Presidente", uma ação que poderá conduzir "a retaliações".

Numa mensagem divulgada na plataforma Telegram, Lavrov acrescentou que, perante este ataque, a Rússia poderá rever a posição nas negociações de paz que estão a ser mediadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em resposta quase imediata, Zelensky rejeitou categoricamente as acusações, que classificou como "mais uma mentira da Federação Russa".

"Trata-se simplesmente de preparar o terreno para ataques, provavelmente contra a capital e possivelmente contra edifícios governamentais", denunciou Zelensky, durante uma conversa virtual com jornalistas, acusando Moscovo de utilizar a alegação para justificar novas ações militares.

"A Rússia está a fazer isto de novo, usando declarações perigosas para minar todos os resultados dos nossos esforços diplomáticos conjuntos com a equipa do Presidente Trump", acrescentou o líder ucraniano, numa mensagem nas redes sociais.

As acusações surgiram num momento de contactos diplomáticos intensificados entre Moscovo, Kiev e Washington, destinados a explorar uma solução negociada para a guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.