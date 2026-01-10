IL quer esclarecimentos sobre evento da Madeira nos EUA que pode custar meio milhão de euros

A Iniciativa Liberal pretende clarificar alguns pormenores sobre um evento da Associação de Promoção da Madeira, previsto realizar-se em Junho, nos Estados Unidos da América, com a presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

O partido indica que o concurso público para a organização do evento foi lançado no passado dia 18 de Dezembro e consistirá numa prova de vinhos e num jantar, a realizar na residência do Embaixador de Portugal em Washington, com cerca de 350 convidados. Este é um evento com duração estimada de quatro horas e em que a APM admite um custo máximo de 490.000 euros, acrescido de IVA, o que poderá representar um encargo de até 1.400 euros por convidado.



"Segundo o caderno de encargos, este valor inclui despesas com viagens e estadias, decoração do espaço, catering, contratação de chefs madeirenses, oferta de brindes aos convidados e ainda a contratação de um actor, previamente escolhido pela APM, para interpretar a personagem de George Washington", aponta a Iniciativa Liberal.

Tendo em conta os valores em causa, o partido considera legítimo exigir esclarecimentos sobre o retorno comercial e financeiro de um investimento desta dimensão. Por isso, Gonçalo Maia Camelo questiona se "já foram realizados eventos semelhantes no passado? Quais foram os custos envolvidos e que resultados concretos tiveram para a promoção turística da Região?".

O parlamentar defende ainda que importa clarificar quem serão os convidados e qual o seu efectivo enquadramento no sector do turismo, bem como de que forma este evento se traduzirá numa maior procura turística pela Madeira.



"Estas dúvidas tornam-se particularmente relevantes tendo em conta que Washington não é um centro especialmente vocacionado para o ‘trade’ turístico, sendo sobretudo a capital política dos Estados Unidos, com reduzida concentração de operadores turísticos", aponta em nota à imprensa.

A Iniciativa Liberal Madeira sublinha que não se opõe ao investimento em promoção turística, mas considera "essencial" que estes investimentos sejam acompanhados de critérios claros de avaliação e de resultados mensuráveis.

"Num contexto em que muitas famílias madeirenses enfrentam dificuldades crescentes com o custo de vida, é fundamental garantir que investimentos desta dimensão estão devidamente fundamentados e justificados", justifica, acrescentando defender a necessidade de total transparência na contratação pública, assegurando que a escolha dos prestadores de serviços e a utilização de dinheiros públicos cumprem escrupulosamente as regras em vigor.

