Marques Mendes diz que não espera "coisíssima nenhuma" se não pelos resultados

O candidato presidencial Luís Marques Mendes afirmou hoje que vai aguardar pelos resultados e disse não esperar "por coisíssima nenhuma", questionado sobre se conta ter do presidente do PSD ao seu lado esta noite.

Mendes falava aos jornalistas à chegada ao hotel em Lisboa onde irá seguir a noite eleitoral, cerca das 19:00, acompanhado da mulher.

No meio de muita confusão e, de semblante fechado, o candidato apoiado por PSD e CDS respondeu laconicamente às perguntas dos jornalistas.

Questionado sobre a aparente descida da abstenção, disse não conhecer os números finais, mas considerou que será "uma notícia positiva", a confirmar-se.

"Vamos aguardar pelos resultados", ia dizendo.

À pergunta se espera contar com a presença do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao seu lado nesta noite eleitoral, também não se alongou.

"Não estou à espera de coisíssima nenhuma, estou à espera apenas dos resultados", disse.