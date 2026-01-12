Seguro contente com apoio de Pedro Nuno diz que não exclui ninguém

O candidato presidencial António José Seguro mostrou-se hoje contente com o apoio do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, sublinhando que se junta a outros que vêm da direita ou do centro e que todos são bem recebidos.

"Claro que eu fico contente com esse apoio e tem-se somado a vários apoios que tem existido em todo o país", respondeu aos jornalistas, durante uma ação de campanha em Barcelos, questionado sobre o apoio manifestado por Pedro Nuno Santos, numa publicação nas redes sociais.

De acordo com o candidato presidencial apoiado pelo PS há "cada vez há mais pessoas que se somam a esta candidatura" e "uns vem da esquerda, outros vêm do centro, outros vêm da direita e outros não vêm de quadrante político absolutamente nenhum", insistindo que se sente "um candidato abençoado".

"Isso é uma análise que os senhores farão. Todos os apoios da minha candidatura são bem recebidos, eu não excluo ninguém, eu sou candidato que inclui", respondeu quando questionado se este apoio somava votos ou podia afastar eleitores.

Questionado sobre quando é que Pedro Nuno Santos se juntaria à sua campanha, Seguro atirou: "eu é que sou o candidato"

Perante a insistência dos jornalistas, o candidato desviou o tema, tentou brincar, perguntando se os jornalistas queriam saber "os segredos" sobre os seus convites.

"E agora quero tirar uma foto com o galo da Barcelos", disse, tentando pôr fim à conversa e insistindo na ideia de que é o único candidato.

Sobre se considera que a questão do apoio da esquerda à sua candidatura tem ficado resolvida ao longo da campanha, Seguro defendeu que "só estará resolvida com o voto no dia 18" e aproveitou para voltar a um apelo à concentração de voto que tem feito ao longo destes dias.

"É preciso que quem tem essa lucidez de perceber que tem que haver um voto no Seguro nesta primeira volta para garantir que eu estarei na segunda volta para que haja um candidato de centro-esquerda, moderado, tem que concentrar o voto na minha candidatura", disse, referindo que ouviu essa promessa de votos naquele contacto com a população no centro de Barcelos.

Seguro insistiu que é um "candidato da moderação".

O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos apoiou hoje a candidatura presidencial de António José Seguro, considerando que se conseguiu impor e "convencer até os mais céticos" e que se destaca em relação aos adversários pela experiência e independência.

"António José Seguro tem a experiência política que Henrique Gouveia e Melo não tem; a independência face ao Governo que Marques Mendes não tem; o compromisso com a defesa da Constituição que André Ventura e Cotrim Figueiredo nunca terão e a possibilidade de vencer que António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto não têm", pode ler-se numa publicação nas redes sociais de Pedro Nuno Santos.

Em entrevista à Lusa no âmbito das eleições presidenciais, Seguro assumiu que foi importante Pedro Nuno Santos ter colocado o seu nome entre os presidenciáveis.

O candidato presidencial referiu que "não estava em marcha" a reflexão sobre esta candidatura quando o ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, no início de outubro de 2024, o juntou aos "bons nomes" para candidato presidencial, apesar de dizer que, ao longo destes anos, recebeu vários incentivos para o fazer.

"Eu julgo que [a declaração de Pedro Nuno Santos] foi muito mais determinante para fazer com que algumas pessoas viessem a dizer que me apoiavam, a incentivar para me candidatar e talvez algumas pessoas que nunca tivessem pensado na possibilidade de eu ser candidato a Presidente da República", respondeu à Lusa, assumindo que foi uma declaração importante.