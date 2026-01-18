Queixa na CNE devido a entrevista a Miguel Albuquerque

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) revelou que foi apresentada uma queixa relativa à transmissão de uma entrevista ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no dia de eleições presidenciais.



Segundo a CNE, um cidadão denunciou a difusão da entrevista em vários canais de televisão e estações de rádio, considerando que o conteúdo incluía referências ao candidato apoiado por Miguel Albuquerque, o que poderia influenciar o livre exercício do direito de escolha por parte dos eleitores.