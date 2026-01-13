Albuquerque dá conta da comunicação com MNE e Embaixador sobre presos políticos na Venezuela

O presidente do Governo Regional deu conta, hoje, recorrendo ao Instagram, de que enviou uma comunicação ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e ao Embaixador dos EUA em Lisboa, por forma a que intercedam na libertação de presos políticos na Venezuela.

Essa mesma indicação já havia sido deixada, esta manhã, aquando da sua presença no Dia da Escola do Liceu Jaime Moniz.

Albuquerque reforça acção directa pela libertação de madeirenses Presidente diz que só a diplomacia activa pode desbloquear detenções na Venezuela

Na ocasião, Albuquerque dava conta do reforço da sua acção no sentido de libertação desses presos políticos.

Aliás, tal como refere no vídeo partilhado nas redes sociais, o director regional das Comunidades, Sancho Gomes, recebeu as filhas de um dos madeirenses que se encontra encarcerado na Venezuela. "Há um compromisso da minha parte para fazer tudo o possível para a sua libertação o mais rapidamente possível", assume, acrescentando que deve revelar em todos nós um sentido humanitário e de caminho para um democracia plena.