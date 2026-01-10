Sete nacionalidades unidas na limpeza da Praia Formosa

A passagem da depressão Francis, associada aos festejos de Passagem de Ano, deixaram o calhau da Praia Formosa repleto de detritos. Esta manhã, um grupo juntou-se para limpar a praia e dar-lhe ‘nova vida’, numa iniciativa que juntou nómadas digitais, turistas e comunidade local.

No total participaram cerca de 25 pessoas de sete nacionalidades diferentes, que segundo a organização, terão recolhido cerca de duas toneladas de detritos variados. A zona alvo de intervenção situou-se entre a Doca do Cavacas e o hotel Orca Praia.

De acordo com Vítor Hugo, organizador desta iniciativa, foram recolhidos três pneus, muito plástico, esferovite, confetis e muita madeira. Aliás, em concordância com a Frente MarFunchal, a madeira foi depositada junto a um rochedo, para que posteriormente possa ser recolhida com recurso a maquinaria pesada. Estima-se que tenha sido recolhida mais de uma tonelada de madeira, à qual se acrescentam 11 sacos de lixo repletos de outro material.

No final, o hotel Orca Praia, parceiro deste evento, promoveu um snack para os participantes, por forma a repor energias e celebrar o trabalho realizado. O balanço feito ao final da manhã é bastante positivo, uma vez que a praia ficou bem mais limpa e segura.

A iniciativa contou com o apoio logístico da Câmara Municipal do Funchal e da Frente MarFunchal.