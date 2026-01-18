Lourença Gonçalves, anciã de Campanário, votou este domingo no Centro Cívico da freguesia, onde estão instaladas cinco mesas de voto, no âmbito das eleições Presidenciais 2026. Aos 89 anos, chegou pelo próprio pé à assembleia, acompanhada pelo filho, devido a dificuldades de visão.

“Gostava que isto também acontecesse na Venezuela”, afirmou à saída da mesa de voto, sublinhando a importância do voto livre, realidade que considera fundamental para qualquer país democrático.

A octogenária foi emigrante durante quase 59 anos na Venezuela, tendo regressado definitivamente à sua terra natal há cerca de dois anos. “Saí daqui com 28 anos e vivi lá quase 59”, recordou.

Apesar das limitações visuais, fez questão de cumprir o dever cívico. “Eu nem tenho vista, mas gosto de ver o governo com o povo e o povo com o governo, aquele que dirige bem e se bate pelo País”, explicou.

Lourença Gonçalves garantiu que tem participado nos actos eleitorais desde que regressou a Portugal. “Votei o ano passado e volto a votar sempre”, disse.

Acompanhada pelo filho, que a auxiliou no acto de votar, revelou ainda esperança numa melhoria da sua saúde. “Estou à espera, em nome de Deus, que este ano novo traga luz para a minha vista”, acrescentou, referindo que tem consulta hospitalar marcada.

Num dia marcado pela participação cívica em todo o País, o exemplo de Lourença Gonçalves evidencia o valor do voto para quem viveu grande parte da vida fora e regressou para exercer plenamente os seus direitos de cidadania.