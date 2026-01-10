O que aconteceu na Venezuela “foi justiça”

“O que aconteceu no dia 3 de Janeiro (na Venezuela) foi justiça, justiça para os 10, 15 anos que o Regime de Nicolás Maduro torturou ao povo da Venezuela.” Esta foi a afirmação de Jesús Santana, coordenador da Diáspora e Comunidades do PS Madeira, durante a sua intervenção no Congresso do PS Madeira, onde reflectiu sobre os últimos 15 anos de crise política e social no país sul americano.

Santana agradeceu a Célia Pessegueiro pelo convite para intervir no congresso e sublinhou o apoio que Sérgio Gonçalves e Paulo Cafôfo têm dado à luta pela democracia e liberdade na Venezuela.

Recordando os protestos de 2014 e os confrontos subsequentes com o regime de Nicolás Maduro, que resultaram em dezenas de mortos e milhares de presos políticos, o dirigente questionou a actuação de organismos internacionais como a Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas face à repressão e às repetidas violações de direitos humanos no país.

O dirigente sublinhou ainda o êxodo de milhões de venezuelanos e os acontecimentos recentes de 2024 e início de 2026, incluindo a captura do presidente venezuelano e a mudança abrupta no panorama político, vistos por muitos opositores como um potencial ponto de viragem no rumo democrático.

Em tom conclusivo, apelou à reflexão sobre o papel da lei e da justiça internacional, reafirmando: “Entre a lei do Direito Internacional e a justiça, a justiça deve prevalecer.” Jesús Santana destacou ainda o contributo do Partido Socialista da Madeira e do Partido Socialista português como precursores dessa rota democrática.