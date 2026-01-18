“Portugal terá que ter um presidente jovem, dinâmico, com presença na área política”
Miguel Castro apela à participação cívica confiante na vitória de André Ventura também na Madeira
“Portugal terá que ter um presidente jovem, dinâmico, com presença na área política, que conheça muito bem as leis nacionais e internacionais”, afirmou Miguel Castro, líder do Chega na Madeira, acrescentando que o Chefe de Estado deve ter capacidade para ser activo também no plano externo.
O dirigente votou este domingo na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho, no Funchal, destacando a importância destas eleições Presidenciais 2026 num contexto internacional marcado por conflitos na Ucrânia, no Médio Oriente e tensões noutras regiões, como a Venezuela, país com fortes ligações à comunidade madeirense.
“Estas eleições são importantíssimas para o País. É fundamental que as pessoas venham votar e que a democracia funcione plenamente”, sublinhou, apelando à participação cívica de todos os madeirenses e porto-santenses.
Enquanto mandatário de André Ventura na Madeira, Miguel Castro expressou confiança no desempenho do candidato a nível nacional e reforçou a expectativa de que a Região acompanhe essa tendência. Considera que a eleição de um Presidente com estas características é crucial para enfrentar os desafios políticos e geopolíticos actuais.