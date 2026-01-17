Vários países confirmam convite de Trump para Conselho para a Paz em Gaza

Depois da Argentina, também a Turquia, o Paraguai, o Canadá e o Egito confirmaram hoje que receberam convites de Donald Trump para integrarem o Conselho Executivo para a Paz em Gaza.

Do lado do Paraguai, o Presidente deste país, Santiago Peña, utilizou a rede social X para agradecer o convite do seu homólogo norte-americano. "Assumimos com honra a responsabilidade de trabalhar com os Estados Unidos por uma paz duradoura para todos", escreveu.

O convite para o Conselho para a Paz chegou também à Turquia, tendo sido dirigido ao seu Presidente, Recep Tayyip Erdogan. De acordo com a informação avançada através de um comunicado citado pela agência EFE, a Turquia foi convidada para ser "membro fundador".

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também recebeu o convite que, segundo disse à AFP fonte próxima do governante, pretende aceitar.

Sem confirmação está o Egito, que confirmou ter recebido o convite e está ainda a considerar. Hoje, durante uma conferência de imprensa citada pela AFP, o ministro dos Negócios Estrangeiros Badr Abdelatty disse apenas que estão "a analisar a questão".

O primeiro a confirmar ter recebido tal informação por parte de Donald Trump foi o Presidente argentino, Javier Milei. "É uma honra para mim ter recebido o convite esta noite para que a Argentina se junte, como membro fundador, ao Conselho para a Paz, uma organização criada pelo Presidente Trump para promover a paz duradoura em regiões afetadas por conflitos, começando pela Faixa de Gaza", escreveu na rede social X.

O anúncio da composição do Conselho Executivo surgiu após a Casa Branca ter anunciado a segunda fase do plano de paz de Trump para Gaza, que passa pela formação de um Governo tecnocrático na Faixa e pelo desarmamento do Hamas.

Os primeiros nomes anunciados foram os do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, sendo que este conselho também inlcui o enviado especial norte-americano à Faixa de Gaza Steve Witkoff, assim como o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.

Esta é a segunda fase do plano prevê a formação de um novo Governo no enclave, que deverá ser composto por palestinianos que não sejam membros do Hamas, o grupo paramilitar islâmico que deverá ser desarmado, de acordo com as estipulações dos Estados Unidos.

Blair e os restantes membros da junta aplicarão os planos da comissão presidida pelo próprio Trump, que supervisiona a implementação do plano para o enclave e fiscalizará o novo Governo de Gaza.