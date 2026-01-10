A candidatura de António Filipe à Presidência da República realizou acções de campanha eleitoral nas zonas altas do Funchal, durante a tarde deste sábado, onde Edgar Silva, do Núcleo de Apoio à Candidatura nesta Região, afirmou que "os candidatos do rotativismo, dentro do consenso neoliberal, têm conduzido o País para o abismo".

Em nota a imprensa, Edgar Silva disse que "tem sido o dito consenso neoliberal que tem levado à degradação das condições de vida da maior parte dos portugueses".

Por isso, afirmou: "Não é inteligente, nem é conveniente ao Povo deitar os votos no mesmo cesto dos quatro cavaleiros do centrão neoliberal que nos querem impor. Aliás, é impressionante como nos forçam a acreditar que estas eleições para a Presidência da República se reduzem aos quatro cavaleiros do centrão neoliberal".

Num apelo ao voto nestas iniciativas de campanha eleitoral, Edgar Silva disse ainda: "O voto em António Filipe é a opção acertada para todos quantos exigem soluções para os grandes problemas que afectam as populações, que exigem resposta política ao preço da habitação, às pensões baixas, ao desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, às dificuldades nas escolas, à precariedade laboral, aos ataques a direitos conquistados e aos alertas ambientais".