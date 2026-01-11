Candidatura de António Filipe denuncia "causas profundas das injustiças"

O núcleo da Madeira de apoio à candidatura de António Filipe à presidência da República afirmou, hoje, que "esta é a candidatura que denuncia as causas profundas das injustiças, das desigualdades e da exploração". O grupo realizou, este domingo, uma iniciativa de campanha no Curral das Freiras.

Edgar Silva assumiu que "esta candidatura distingue-se das outras também pelo facto de colocar a vida real da maioria da população no centro do debate" e afirmou que "o país precisa de um debate sério e rigoroso sobre as causas das injustiças e das desigualdades". "Na verdade, não se pode ficar indiferente perante a acentuadas injustiças sociais e desigualdades territoriais que marcam o nosso País", considerou.

Ao contrário de outras candidaturas, não é admissível que ante problemas tão profundos sejam apenas produzidas declarações generalistas e inócuas, de quem mais não quer do que deixar tudo na mesma. Perante as injustiças e as desigualdades, perante a exploração, os apelos de outras candidaturas nada dizem na medida em que querem que tudo fique na mesma Edgar Silva

O núcleo da Madeira afirma que a candidatura de António Filipe tem "um claro compromisso com as vítimas da exploração, que denuncia claramente o sistema capitalista como causa direta das grandes injustiças e das desigualdade".

Edgar Silva disse que "são os compromissos que cada candidatura assume e representa que deverão justificar o sentido de voto. E nenhuma outra candidatura assume o compromisso com a justa causa dos injustiçados deste País como a candidatura de António Filipe. E esta é razão suficiente para que o voto certo seja em António Filipe para Presidente da República".