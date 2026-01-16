Juiz ordena transferência de ex-presidente do Brasil para prisão com condições "mais favoráveis"

Um juiz brasileiro ordenou ontem que o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, seja transferido para uma prisão com condições "mais favoráveis" do que as do seu atual local de detenção.

Detido desde o final de novembro na sede da Polícia Federal, em Brasília, o ex-líder de extrema-direita, de 70 anos, deve ser levado "imediatamente" para o complexo penitenciário de Papuda, também localizado na capital, de acordo com a decisão judicial consultada pela agência de notícias francesa AFP.