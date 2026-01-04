Presidente da Venezuela levado para prisão em Nova Iorque

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está a passar a primeira noite sob custódia numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque, após ter sido capturado há menos de 24 horas pelos Estados Unidos em Caracas.

Maduro aterrou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, um aeroporto militar localizado no norte do estado de Nova Iorque.

O chefe de Estado venezuelano desceu do avião militar Boeing 757 que o transportou para Nova Iorque, no meio de uma ampla operação de segurança.

Dezenas de agentes de agências como a polícia federal de investigação, o FBI, e a Administração de Repressão de Drogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês) esperavam a chegada de Maduro, sob uma temperatura de 2º graus Celsius negativos.

O Presidente da Venezuela foi depois escoltado para uma instalação federal ligada à DEA, onde foi identificado, e finalmente transferido para o Centro de Detenção Metropolitano.

A Presidência dos Estados Unidos divulgou imagens da detenção e transferência, mostrando Maduro a caminhar por um corredor com uma passadeira azul com a inscrição "DEA NYD" - Administração de Repressão de Drogas do Distrito de Nova Iorque.

Num vídeo, Maduro parece desejar a alguém "Boa noite, Feliz Ano Novo".

O líder venezuelano já tinha sido formalmente acusado em 2020 pelo Ministério Público para o Distrito Sul de Nova Iorque, que no sábado apresentaram novas acusações junto do mesmo tribunal.

Maduro está acusado de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos e crimes relacionados com armas automáticas.

O próximo passo no caso judicial deverá ocorrer nos próximos dias, perante um juiz federal em Manhattan.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela", que capturou o Presidente venezuelano e a mulher, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

O anúncio foi feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas depois do ataque contra Caracas.

Mas o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ, na sigla em castelhano) decidiu que a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez deverá assumir a presidência interina.

Rodríguez torna-se a primeira mulher na história do país a chefiar o executivo, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação", declarou a presidente do TSJ, Tania D'Amelio.

O comunicado não especifica quando Rodríguez deverá tomar posse.

A tomada de posse do novo parlamento, em funções até 2031 e dominada pelo regime leal a Maduro, estava marcada para segunda-feira.

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou "profunda preocupação" com a recente "escalada de tensão na Venezuela", alertando que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.