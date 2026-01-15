Rússia expulsa diplomata britânica por espionagem

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa convocou hoje a encarregada de negócios do Reino Unido, Danae Dholakia, informando-a de que decidiu expulsar do país um outro diplomata britânico, acusado de espionagem.

"A encarregada temporária de negócios do Reino Unido na Rússia, Danae Dholakia, foi chamada ao Ministério de Negócios Estrangeiros, onde foi feito um protesto formal devido às informações recebidas pelas autoridades russas de que um dos diplomatas da Embaixada [do Reino Unido] pertencia aos serviços de inteligência britânicos", lê-se em comunicado.

Britain's top diplomat in Moscow (Danae Dholakia) is greeted by "protesters" after leaving the @MID_RF, where she was reportedly reprimanded for another embassy employee whom the FSB asserts was a spy and ordered him expelled. https://t.co/p0YXn4klOF pic.twitter.com/FBS1NCKUz9 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 15, 2026

O Serviço Federal de Segurança russo (FSB) informou que tinha descoberto um agente das "Secretas" britânicas não declarado identificando-o: Davies Harret Samuel.

Aquele elemento da Embaixada britânica ocupava o cargo de subsecretário do departamento administrativo da representação do Reino Unido em Moscovo.