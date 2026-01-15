Rússia expulsa diplomata britânica por espionagem
O ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa convocou hoje a encarregada de negócios do Reino Unido, Danae Dholakia, informando-a de que decidiu expulsar do país um outro diplomata britânico, acusado de espionagem.
"A encarregada temporária de negócios do Reino Unido na Rússia, Danae Dholakia, foi chamada ao Ministério de Negócios Estrangeiros, onde foi feito um protesto formal devido às informações recebidas pelas autoridades russas de que um dos diplomatas da Embaixada [do Reino Unido] pertencia aos serviços de inteligência britânicos", lê-se em comunicado.
O Serviço Federal de Segurança russo (FSB) informou que tinha descoberto um agente das "Secretas" britânicas não declarado identificando-o: Davies Harret Samuel.
Aquele elemento da Embaixada britânica ocupava o cargo de subsecretário do departamento administrativo da representação do Reino Unido em Moscovo.