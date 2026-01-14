Sistema que gere Orçamento do Estado é "Excel dos Flintstones"

O ministro das Finanças disse hoje que está a avançar uma transformação tecnológica na administração central, ironizando que o sistema que gere o Orçamento do Estado é como um "Excel dos Flintstones".

Num almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, realizado hoje em Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento foi questionado sobre o impacto que a tecnologia podia ter nos serviços do Estado, ao que respondeu que o Governo está a avançar com a "transformação do lado da despesa" no Ministério das Finanças.

A despesa da administração central, que está espalhada por cerca de 800 entidades com 700 mil pessoas, "é gerida, do ponto de vista tecnológico, com soluções que vêm do final dos anos 90", admitiu, apontando como exemplo o sistema que gere o Orçamento do Estado, que apelida de "Excel dos Flintstones", numa referência a personagens da Idade da Pedra.

"Estamos a fazer essa transformação e se conseguirmos daqui a alguns anos ter níveis de eficiência e tecnológicos próximos dos que a Autoridade Tributária tem" iria permitir "melhores processos e decisões", salientou o ministro.

O governante foi também questionado pelo engenheiro e ex-ministro Mira Amaral sobre a derrama estadual, ao que apontou que "a redução da taxa de IRC de 21% para 17% em 2028 já faz com que taxa que as grandes empresas pagam só seja de 27%", pelo que já estão a "reduzir parte do problema".