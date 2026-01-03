O Ford Focus para a sua empresa

O Megamotor apresenta-lhe esta semana uma versão familiar do Focus, também direcionada para as empresas. Trata-te do Ford Focus SW 1.0 ECOBOOST BUSINESS, uma viatura com uma excelente relação qualidade / preço, equipada com motor 1.0 turbo a gasolina com 125 cavalos de potência e caixa manual de seis velocidades.

A tecnologia está bem presente neste modelo de 2018, sobretudo no que concerne à segurança, onde os custos indiretos podem ser significativos. Nestes, existem, por exemplo, tecnologias de reconhecimento e adaptação da velocidade aos limites legais. Além do mais, este automóvel foi fabricado com foco em utilidade e espaço de carga, factores que vêm auxiliar o condutor e os passageiros em termos de logística e transporte.

O habitáculo do Ford Focus SW oferece um ambiente ergonómico e bem equipado, ideal para quem passa muitas horas ao volante. Os materiais de acabamento transmitem qualidade, os bancos são cómodos mesmo em viagens longas e o espaço disponível, tanto para o condutor como para os passageiros, contribui para uma experiência de condução mais agradável, seja em contexto profissional ou familiar.

O seu valor comercial é de 13 900 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 193,93 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.