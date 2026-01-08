Candidatura de António Filipe destaca defesa dos direitos dos trabalhadores

A Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe às eleições presidenciais de 2026 realizou uma jornada de contacto com trabalhadores, com o objectivo de mobilizar para o voto no candidato que, segundo os apoiantes, coloca a valorização do trabalho e dos trabalhadores como prioridade central da sua candidatura.

De acordo com a nota, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, Ricardo Lume, membro da Comissão Regional, afirmou que António Filipe é o único candidato comprometido com a defesa dos direitos laborais e que representa “o voto útil para os trabalhadores”, defendendo os seus interesses individuais e colectivos.

Ricardo Lume destacou que os trabalhadores não estão condenados a políticas que aprofundem desigualdades e exploração, e que, enquanto Presidente da República, António Filipe utilizará os meios institucionais disponíveis para travar retrocessos laborais, incluindo a oposição ao chamado Pacote Laboral.

Segundo o comunicado, como exemplo, o dirigente referiu a situação no SESARAM, onde profissionais de saúde enfrentam carreiras pouco valorizadas, horários desregulados, turnos sem compensação adequada, excesso de horas extraordinárias, falta de recursos humanos e salários próximos do mínimo nacional, mesmo após décadas de serviço.