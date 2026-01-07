Livro sobre Pe. Martins Júnior em apreciação na Biblioteca de Machico

No âmbito do ciclo cultural 'Revisitando a obra do Pe. Martins Júnior', terá lugar, no próximo dia 12 de Janeiro, pelas 18 horas, a apreciação do livro 'Vidas (Des)conhecidas: Padre Martins Júnior', da autoria de Cristina Carvalho e Rafaela Rodrigues. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal de Machico Francisco Álvares de Nóbrega, na Praça do Fórum.

Editada pela CADMUS, a publicação servirá de base para uma abordagem à vida e à acção do sacerdote, falecido há cerca de sete meses. A apreciação contará com as intervenções de Marta Caires, jornalista e cronista, de Xavier Miguel, artista de rua, e das autoras da obra, Cristina Carvalho, bibliotecária, e Rafaela Rodrigues, ilustradora.

A sessão termina com um momento musical.

A actividade é promovida pelo Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, com o apoio da Câmara Municipal de Machico e da Biblioteca Municipal de Machico Francisco Álvares de Nóbrega.